Компания Emirates не пустила россиян на рейс с Мальдив в Дубай

В ловушке на Мальдивах оказались 15 российских туристов, которые не могут прилететь в Дубай из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации источника, в среду, 4 марта, россияне должны были лететь рейсом авиакомпании Emirates из Мале в Дубай, однако прямо в аэропорту представители перевозчика собрали пассажиров и объявили: на борт попадут только граждане Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Остальным, включая всех россиян, лететь запретили.

На вопросы, что делать дальше, в компании отвечать отказались. Даже если в самолете останутся свободные места, наших соотечественников сажать не готовы.

Сейчас туристы вынуждены самостоятельно искать гостиницы и оплачивать проживание из своего кармана. Ситуация осложняется тем, что в здание терминала их тоже не пускают.

Местные сотрудники заявили, что люди «мешают проходу» других пассажиров. Россияне остались на улице без информации о дальнейших вылетах и какой-либо поддержки со стороны авиаперевозчика или туроператоров.

Ранее сообщалось, что в Минск прибыл рейс с застрявшими в Дубае россиянами и белорусами.