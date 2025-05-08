К Дню Победы на российских медиафасадах запустили проект с оживленными фотографиями

Издание Life.ru выпустило специальный проект, который покажет людям фотографии победного мая 1945 года. Эти изображения скомпоновали с помощью искусственного интеллекта и собрали в единый ролик, который показывается под песню Леонида Агутина. Проект будет показываться на медиафасадах в различных российских городах.

На фото люди радуются долгожданному наступлению мира. Кто-то ликует, у многих лицах видны слезы. Эти фото оживили при помощи искусственного интеллекта, и это стало придавать яркую динамику изображениям. Создатели проекта заявили, что для них было важным дать возможность прикоснуться к тому счастью, которое переживали жители страны. Это стало историей любви, семей и воссоединения со своими близкими.

«Мгновения весны» — это напоминание о том, что объединяет нас сквозь десятилетия: любовь, семья, вера в лучшее. Мы благодарны всем, кто помог сделать этот проект по-настоящему трогательным и значимым», — так охарактеризовала проект Марина Фесенко, главред LIFE.

Показ ролика сопровождается композицией Леонида Агутина «Песня о далекой Родине». Это придает ему, по отзывам, еще большую пронзительность. Этот проект был реализован при поддержке холдинга МТС Медиа. Его также поддержала Государственная Дума, а также общественные организации.

До этого снимки, которые впоследствии объединили в видеоролик, уже показывались на российских медиафасадах. Это нашло живой отклик у россиян. По результатам реакции и было сделано решение выпустить видео на их базе.

Ранее сообщалось, что перед днем Победы в одном из скверов Подольска появился памятный знак. Его установили в честь всех адвокатов, воевавших в годы Великой Отечественной войны. В свое время на фронт из Подольска ушло около сотни человек, которые в своей карьере могут указать адвокатскую практику. Это участие решили отметить особым знаком.