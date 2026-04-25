К госслужбе готовы: ветераны СВО из Химок завершили обучение

В подмосковной мастерской управления «Сенеж» завершился четвертый, финальный модуль образовательной программы «Герои Подмосковья», сообщила пресс-служба администрации Химок. От городского округа в ней участвовали руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) Александр Александров и член отделения Шамиль Хабибуллин.

Финальный блок был посвящен современным технологиям и мягким навыкам. Ветеранов обучали работе с искусственным интеллектом (ИИ) — писать промты, то есть грамотно составлять запросы для нейросетей, обрабатывать большие объемы информации с помощью цифровых помощников.

Отдельные занятия провели по информационной безопасности и антикоррупционной деятельности. Опытные эксперты также помогли участникам прокачать навыки коммуникации и публичных выступлений.

По итогам программы каждый слушатель подготовил уникальный проект, направленный на улучшение работы муниципалитетов Подмосковья. Александр Александров представил социальную инициативу под названием «Единое окно» — муниципальный центр комплексной поддержки участников СВО и членов их семей. Он объяснил: за последние годы растет число ветеранов, которые возвращаются к мирной жизни и обращаются за государственной помощью.

Важным аспектом является создание места, куда человек может прийти и сразу получить несколько видов поддержки. Муниципальная власть — самый близкий к людям уровень. Именно здесь должна появиться понятная, прозрачная и человечная система, где ветерана и его семью знают, ждут и готовы вести до результата.

Хабибуллин предложил проект «Управление муниципальным предприятием на примере МП «Химкиэлектротранс». Он разрабатывает стратегию развития предприятия на ближайшие годы. Главная задача — отремонтировать устаревший общественный транспорт и оснастить организацию новой техникой.

Хабибуллин поделился впечатлениями: благодаря программе удалось получить полезные знания и огромный опыт. В ближайшем будущем он планирует применить их на государственной службе, на благо общества.

Программа «Герои Подмосковья» создана по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и стартовала в сентябре прошлого года. Она является продолжением федеральной программы «Время Героев», которую запустили по поручению президента России Владимира Путина. Выпускники уже готовы к работе в органах власти — с новыми знаниями, проектами и желанием помогать людям.

