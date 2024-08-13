К концу августа число автомобилей на дорогах Подмосковья может вырасти на треть

В августе число транспортных средств на дорогах Подмосковья растет, к концу месяца автомобилей может стать на треть больше.

Это связано с тем, что многие жители региона возвращаются из отпусков и ездят на дачу, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Из-за увеличения количества машин на дорогах повышается риск возникновения ДТП, отметили в ведомстве. Водителей призвали быть предельно внимательными за рулем, обязательно пристегиваться, соблюдать дистанцию, грамотно оценивать дорожную ситуацию.

В областном Минтрансе также предупредили, что на основных магистралях региона в конце лета может быть затруднено движение. Речь идет в том числе о Минском, Ленинградском, Ярославском, Пятницком, Можайском и Волоколамском шоссе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на маршруты «Мострансавто» вышли 350 новых автобусов.