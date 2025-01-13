К корме танкера «Волгонефть-239» на Кубани проложили более 500 метров дороги

В Краснодарском крае в районе мыса Панагия была построена техническая дорога длиной более 500 метров, которая ведёт к корме танкера «Волгонефть-239». Об этом стало известно из сообщения оперативного штаба региона.

Там отметили, что работа не останавливается ни на минуту. В настоящее время осталось проложить еще около 100 метров.

«Доступ к небольшой бухте, где на мели находится „Волгонефть-239“, позволит собрать нефтепродукты и не допустить их распространения по акватории», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

Ранее сообщалось, что с берегов Кубани уже вывезено порядка 120 тыс. тонн загрязненного грунта. Его доставляют на спецобъекты утилизации, а также на площадку временного хранения, где в круглосуточном режиме ведется работа.

Кроме того, новый выброс мазута обнаружен в Темрюкском районе и Керченском проливе. Сколько именно попало в воду мазута, пока неизвестно. Сотрудники Морспассслужбы сейчас проводят экстренные работы, чтобы предотвратить дальнейшую утечку.