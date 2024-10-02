К лидеру «Яблока» в Пскове Льву Шлосбергу пришли с обыском

Обыски прошли в квартире главы местного отделения партии «Яблоко» в связи с возбужденным в отношении Льва Шлосберга* уголовным делом по ст. 330.1 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщило РИА Новости.

До этого Шлосберг уже привлекался к административной ответственности за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах. Ему также вменялись обвинения в дискредитации Вооруженных сил России и злоупотреблении свободой массовой информации.

Известно, что политик поддерживал Легион «Свобода России»** (сформированное из российских военнопленных и добровольцев воинское подразделение ВСУ). Кроме того, Псковский городской суд уже оштрафовал Шлосберга* на 30 тыс. руб. за репост обращения Арнольда Шварценеггера.

Лев Маркович Шлосберг является председателем псковского регионального отделения партии «Яблоко», правозащитником и журналистом. В прошлом году Министерство юстиции Российской Федерации внесло Шлосберга* в реестр иноагентов. Сейчас ему 61 год.

Ранее на 66-м году жизни скончался глава московского «Яблока» Сергей Иваненко.

*признан в РФ иностранным агентом.

**признан в РФ террористическим и запрещен.