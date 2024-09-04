Умер глава московского «Яблока» Сергей Иваненко

Он скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба партии в своем телеграм-канале. Точные дату и время прощания с политиком обещали назвать позже.

Глава московского отделения партии «Яблоко» был видной фигурой в российской политике. Он автор более 80 законопроектов. Также Сергей Иваненко трижды избирался депутатом Государственной Думы.

Политик принимал активное участие в разработке программы экономических реформ «500 дней», которую так и не удалось реализовать в СССР. По идее она была должна была обеспечить переход от плановой экономики к рыночной.

Сергей Викторович Иваненко родился в 1959 году в Грузии. Окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, а после преподавал в родном университете несколько лет.

Помимо своей политической деятельности, Иваненко занимал должность вице-президента Российской шахматной федерации и был председателем Российской шахматной лиги. В 1987 году стал мастером спорта СССР по шахматам. О личной жизни политика известно не так много.

Ранее сообщалось о смерти отца двух известных российских хоккеистов. Сообщается, что Владимир Буре умер от сердечного приступа во время плавания в океане. Врачи боролись за жизнь мужчины, но безуспешно.