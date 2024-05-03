К новому учебному году в Ступино откроется новая школа

Рабочие начали благоустраивать территорию школы в микрорайоне «Новое Ступино» одноименного городского округа на пятьсот пятьдесят ребят. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Примечательно, что данный объект возводится в рамках региональной госпрограммы. В работах задействованы более ста сорока рабочих, а также пять единиц спецтехники. При этом общая строительная готовность составляет уже почти семьдесят шесть процентов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел».