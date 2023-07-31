К осени 2023 года в Подмосковье благоустроят 60 парков, скверов и набережных

По программе создания комфортной городской среды в подмосковных округах в планы этого года вошли 60 объектов. О ее реализации рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с правительством региона и главами округов по ВКС.

«В их числе 5 победителей Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений», — отметил министр.

Это 17 пешеходных зон и площадей в Реутове, Пущине, Пушкино и др., 16 скверов в Королеве, Павловском Посаде, Щелкове и др., 20 крупных парков и лесопарков в Подольске, Химках, Домодедове и 7 набережных: в Электрогорске, Солнечногорске (2 объекта), Кашире, Серпухове, Зарайске и Лобне. 13 объектов уже открыты для посещения. В августе закончат больше всего проектов — 26. Остальные — в сентябре и октябре этого года.

«У нас есть график открытия объектов. В частности, в июне открыты 6 объектов, в июле 7. В минувшие выходные открыли большой долгожданный лесопарк в Подольске», — добавил Хайкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области растет посещаемость парков.