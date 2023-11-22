К подмосковном Талдоме продолжается капитальный ремонт поликлиники

Капитальный ремонт корпуса «Б» взрослой поликлиники близится к завершению в Талдомском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Отмечается, что на сегодняшний день работы выполнены более, чем на семьдесят процентов. Ремонт ведется в соответствии с введенным в регионе стандартом «Наша поликлиника».

Исполняющий обязанности главного врача Талдомской больницы Александр Орлов рассказал, что в обновленном корпусе разместятся дневной стационар, процедурные кабинеты, физиотерапевтическая служба, кабинеты приема специалистов, клинико-диагностическая лаборатория и стоматологическое отделение. Жители смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях, соответствующим всем современным требованиям.

Так, в настоящий момент на объекте проведен ремонт кровли, ведутся работы по отделке фасада. Выполнена перепланировка внутренних помещений, заменены инженерные коммуникации. Установлена система вентиляции и кондиционирования воздуха.

В настоящее время рабочие проводят внутреннюю отделку помещений на всех этажах, укладывают напольную плитку, а также осуществляют монтаж настенных панелей, дверных блоков. Примечательно, что завершить капремонт планируется до конца текущего года.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что все женские консультации в регионе модернизируют до конца года.