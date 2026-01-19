К психологу о похудении: начинать стройнеть к лету нужно уже сегодня

Начинать снижение веса к лету нужно не за пару месяцев, а уже сейчас, сообщил « Газете.Ru » клинический психолог и эксперт по коррекции пищевых привычек Иван Алименко. Он объясняет, что частое употребление сладкой и жирной пищи вызывает выброс дофамина и истощение эндорфинов, что усиливает тягу к еде и стресс. Чтобы разорвать этот цикл, требуется несколько месяцев, а не недель.

Эксперт отмечает, что строгие дедлайны вроде «похудеть за 2–3 месяца» часто провоцируют расстройства пищевого поведения: компульсивное переедание, чувство вины, срывы и нестабильную самооценку. Фокус на цифрах отвлекает от главного — изменения привычек. Эффективна лишь та диета, которую человек может соблюдать постоянно, превращая питание в образ жизни.

Алименко рекомендует три ключевых принципа для безопасного и устойчивого похудения:

Работать над мышлением и окружением. Поддерживать позитив, общаться с единомышленниками и сохранять мотивацию.

Дробное питание с белком. Прием пищи каждые 2–3,5 часа, от 5 до 7 раз в день, с включением животного белка: мясо, рыба, яйца, молочные продукты.

Убирать провокации из дома. Прятать продукты, которые вызывают переедание, чтобы снизить стимуляцию нервной системы и облегчить контроль над питанием.

Эксперт подчеркнул, что главная цель не в килограммах, а в формировании устойчивого пищевого поведения. Такой подход обеспечивает долгосрочный результат, улучшает самочувствие и помогает поддерживать форму не только к лету, но и на годы.

Ранее врач назвал симптомы, которые могут указывать на скрытый инфаркт.