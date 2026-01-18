Коварный и безмолвный: врач назвал симптомы, которые могут указывать на скрытый инфаркт

До 40% случаев инфаркта миокарда могут протекать без классического болевого синдрома в грудной клетке. Об этом сообщил кардиолог Андрей Дудецкий, раскрывая неочевидные признаки так называемого «молчаливого» сердечного приступа, сообщает «Лента.ру».

По словам врача, на развитие инфаркта без выраженной боли может указывать комплекс симптомов. К ним относятся внезапная и выраженная общая слабость, не проходящая в состоянии покоя, головокружение и потемнение в глазах. Также характерны немотивированное чувство тревоги или паники, одышка и ощущение нехватки воздуха, сопровождающиеся резкой бледностью и холодным потом.

В некоторых случаях «тихий» инфаркт маскируется под расстройство желудочно-кишечного тракта, проявляясь болью в эпигастральной области, изжогой, тошнотой или рвотой. Кардиолог подчеркивает, что игнорирование таких смазанных симптомов из-за отсутствия загрудинной боли повышает риск поздней диагностики и развития серьезных осложнений.

