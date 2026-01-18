Коварный и безмолвный: врач назвал симптомы, которые могут указывать на скрытый инфаркт
Кардиолог Дудецкий: до 40% сердечных приступов протекают без признаков
Фото: [Новая женская консультация в Котельниках/Медиасток.рф]
До 40% случаев инфаркта миокарда могут протекать без классического болевого синдрома в грудной клетке. Об этом сообщил кардиолог Андрей Дудецкий, раскрывая неочевидные признаки так называемого «молчаливого» сердечного приступа, сообщает«Лента.ру».
По словам врача, на развитие инфаркта без выраженной боли может указывать комплекс симптомов. К ним относятся внезапная и выраженная общая слабость, не проходящая в состоянии покоя, головокружение и потемнение в глазах. Также характерны немотивированное чувство тревоги или паники, одышка и ощущение нехватки воздуха, сопровождающиеся резкой бледностью и холодным потом.
В некоторых случаях «тихий» инфаркт маскируется под расстройство желудочно-кишечного тракта, проявляясь болью в эпигастральной области, изжогой, тошнотой или рвотой. Кардиолог подчеркивает, что игнорирование таких смазанных симптомов из-за отсутствия загрудинной боли повышает риск поздней диагностики и развития серьезных осложнений.
