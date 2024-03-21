К сентябрю в подмосковных Мытищах планируют благоустроить Парк Ветеранов

В этом году в городском округе Мытищи планируется реализовать проект работ по благоустройству Парка Ветеранов. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Ожидается, что в парке обновят лавочки и урны, проведут работы по реконструкции памятника летчице Нине Распоповой. Также в парке установят памятный знак пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны мытищинцам.

Помимо этого, территорию парка озеленят и облагородят. А для обеспечения безопасности жителей и гостей муниципалитета на территории общественного пространства оборудуют систему видеонаблюдения.

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде губернатор Андрей Воробьев совместно с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным дал старт четвертому всероссийскому онлайн-голосованию за объекты благоустройства.