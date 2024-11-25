Кабина фуры с шофером внутри оторвалась и улетела при ДТП с грузовиком в Петербурге

Как передает региональная общественная организация «Русь» в соцсети «ВКонтакте», на 4-м км от ж/д станции Бронка-Кронштадт в Санкт-Петербурге произошло жестокое ДТП с участием двух большегрузов.

Отмечается, что причиной, по предварительным данным, стал сильный гололед на трассе. Водители или один из них не справились с управлением на скользкой дороге, допустив столкновение. В результате автоаварии кабина одного из грузовых автомобилей с шофером внутри оторвалась и отлетела на минимум 25 метров. Остальная часть фуры осталась на трассе благодаря боковым отбойникам.

«На 4-м км от ж/д станции Бронка-Кронштадт впереди движущаяся фура на большой скорости, увидев другую аварийную фуру, стала резко тормозить, но это не помогло. В результате произошло сильное столкновение после которого у фуры оторвалась кабина и вместе с водителем улетела на 25 метров вперед», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что самому водителю каким-то чудом удалось выжить. Чуть живого мужчину достали проезжающие мимо автомобилисты. На место аварии сразу приехали медики и спасатели.

К настоящему времени известно, что в результате ДТП обошлось без других пострадавших. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники оперативных служб. Трасса в районе ДТП полностью перекрыта для движения.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области с начала 2024 года зафиксировано всего одно ДТП на ж/д переездах.