Кабинет для проведения рентгенодиагностики зубов открылся в подмосковном центре охраны материнства и детства

В детской поликлинике № 3 Московского областного центра охраны материнства и детства открылся кабинет, в котором будут проводить рентгенографию зубов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Даже при отсутствии видимых симптомов, детям рекомендуется периодически делать рентген-обследование зубов. Причинами для этого являются особенности развития зубочелюстного аппарата ребенка. Наша поликлиника располагает новым и надежным аппаратом для получения прицельных снимков зубов», — отметил заведующий поликлиникой N3, врач-педиатр Ольга Муценко.

В ведомстве уточнили, что пройти обследование можно будет по направлению врачей-стоматологов из трех поликлиник центра. Детям младше двух лет рентген-снимок молочных зубов могут назначить только при особых показаниях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.