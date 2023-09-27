Кабинеты доврачебной проверки зрения открылись в детских поликлиниках Московской области

В поликлиниках Подмосковья открылись кабинеты доврачебной проверки зрения, где медицинский специалист проводит диагностику и при необходимости направляет на более углубленное исследование у врача-офтальмолога, сообщили в областном Минздраве. Это позволит повысить доступность оказания медпомощи детскому населению.

«К медицинскому специалисту кабинета доврачебной проверки зрения можно записаться для плановой консультации, при острой патологии необходимо обратиться в кабинет неотложной помощи», — сказала заместитель министра здравоохранения региона Елена Зинатулина.

Отметим, что оформить запись на прием к медицинскому специалисту в кабинет доврачебной проверки зрения можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через телефон 122.

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