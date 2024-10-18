Кабмин планирует включить ФСБ в список органов, имеющих доступ к данным из ЗАГС

Федеральная служба безопасности (ФСБ) подготовила проект правительственного постановления, который предполагает добавление ведомства в перечень организаций, получающих информацию о государственной регистрации актов гражданского состояния. Соответствующий проект опубликован на портале нормативных правовых актов.

Разработка данного проекта постановления направлена на выполнение закона, принятого в августе, «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», как указано в пояснительной записке.

Согласно этому документу, ФСБ будет включена в список органов, имеющих право на доступ к данным о регистрации актов гражданского состояния, хранящимся в едином государственном реестре.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о противодействии фиктивным бракам с мигрантами.

Основная цель инициативы — исключить использование фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для получения миграционного статуса.

Согласно новому законодательству, иностранные граждане смогут получить разрешение на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке только при условии, что они состоят в браке с гражданином России не менее трех лет.