Кабмин поручил проработать новые правила допуска автомобилистов

Правительство России поручило МВД проработать механизм поэтапного допуска начинающих водителей к управлению автомобилями. Соответствующая задача содержится в утвержденном кабмином документе, с которым ознакомился ТАСС .

Согласно поручению, министерство должно представить доклад о возможных изменениях до 2027 года. Речь идет о разработке системы, при которой начинающие автомобилисты смогут получать доступ к управлению транспортом постепенно, с учетом уровня подготовки и опыта.

Кроме того, МВД совместно с Минтрансом поручено рассмотреть вопрос о дифференцированном допуске для водителей, чья профессиональная деятельность напрямую связана с перевозками и управлением транспортными средствами.

До этого сообщалось, что установка LED-ламп в фары, предназначенные для галогена, остается под строгим запретом. Глава Госавтоинспекции Михаил Черников напомнил, чем рискуют водители — от денежных штрафов до реального лишения прав и угрозы пожара.