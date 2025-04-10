Кабмин РФ рассмотрит проект изменения порядка въезда и выезда иностранцев

На ближайшем заседании, которое состоится в четверг, 10 апреля, Правительство России обсудит законопроект, цель которого — создать условия, способствующие росту числа иностранных граждан, посещающих страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми визитами. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Необходимо подчеркнуть, что это должно быть выполнено при условии поддержания должного уровня миграционного контроля и соблюдении требований национальной безопасности.

«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: … О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 2516-1 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении о повестке заседания.

Необходимость разработки нового закона обусловлена стремлением создать условия, которые будут способствовать росту числа иностранных граждан, посещающих страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями. При этом важно сохранить эффективный миграционный контроль и обеспечить национальную безопасность. Об этом добавляется в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин распорядился создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев при МВД.