В Госдуме предложили продавать спиртное только по спецотметке на «Госуслугах»

Люди должны приобретать алкоголь только после того, как побеседуют с наркологом, который объяснит им всю пагубность употребления данного продукта. После такого общения людям должна ставиться специальная отметка на портале «Госуслуги». С такой инициативой выступил депутат Государственной думы РФ Андрей Свинцов, об этом рассказал телеграм-канал SHOT.

По утверждению парламентария, в России в последние четыре года непрерывно растет употребление алкоголя. Эту тенденцию надо прекратить с помощью антиалкогольной пропаганды. Вся молодежь после достижения возраста в 18 лет должна посещать нарколога и прослушивать лекцию от него. Тот опишет молодым людям все последствия употребления спиртного. В личный профиль человека на «Госуслугах» будет вноситься специальная пометка, что он был на такой лекции. Только после этого ему будут в магазинах продавать алкогольные напитки.

«Законопроект решит сразу две проблемы: сократить число пьющих ребят в регионах, в том числе несовершеннолетних, и дать нужный объём информации с примерами всем, кому скоро 18», — пояснил микроблог задумку парламентария.

Ранее тот же депутат Свинцов предложил разнести торговлю продуктами и алкоголем по разным помещениям. По его мнению, провиант и спиртное не стоит продавать в торговых залах, которые соседствуют друг с другом. В каждый из таких магазинов должен быть отдельный вход с улицы.