Кабмин внес в Госдуму законопроект о «налоговом кешбэке» для семей с детьми

Кабинет министров внес в Государственную Думу законопроект о семейной налоговой выплате, прозванной правительством «налоговым кэшбеком» для семей с детьми. Соответствующий проект был опубликован в электронной базе органа, передает информационное агентство ТАСС .

Уточняется, что речь идет об установлении ежегодной выплаты для работающих родителей в стране, имеющих от 2 и более детей. Планируется, что мера вступит в силу в 2026 году и позволит семьям с низким доходом снизить ставку налогов со своего дохода до 6%, вместо установленных 13.

Сообщается также, что главным условием для попадания под действие программы является среднедушевой доход семьи, составляющий менее полутора размеров прожиточного минимума, закрепленного за регионом. Подчеркивается также, что возраст детей должен составлять менее 18 лет или менее 23-х при условии, что ребенок получает высшее образование в очной форме. В то же время, родители не должны иметь долгов по алиментам, сообщается в документе.

Журналисты также сообщили, что на финансирование данной программы было выделено более сотни миллиардов рублей в год.

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