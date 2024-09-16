Кабмин запретил усыновление детей из России гражданам тех стран, где разрешена смена пола

Российское правительство при условии доработок поддерживает законопроект, запрещающий иностранцам из стран, в которых возможна смена пола, усыновлять российских детей. Об этом сообщил ТАСС.

Новые правила запретят усыновлять или брать под опеку детей из России гражданам таких стран, как Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Норвегия, Финляндия, Швейцария и Эстония.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания при подготовке к рассмотрению Государственной думой во втором чтении», — говорится в сообщении.

Этот законопроект был внесен на рассмотрение группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в июле.

Документ предусматривает внесение изменений в Семейный кодекс РФ, добавляя нормы, согласно которым граждане стран, где разрешена смена пола через медицинские вмешательства или изменение документов, не могут быть усыновителями российских детей.

Ранее сообщалось, что почти 400 жителей Подмосковья переселили из аварийного жилья за неделю.