Почти четыреста жителей Подмосковья переселили из аварийного жилья за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» из аварийного жилья переселили 375 человек. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы по расселению провели в городских округах Богородский, Волоколамский, Воскресенский, Егорьевск, Истра, Кашира, Лосино-Петровский и других В общей сложности было расселено 158 жилых помещений площадью более 6,3 тысячи квадратных метров.

«Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты и предоставлены жилые помещения в свободном жилищном фонде», — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.