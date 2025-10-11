Кадеты из Подольска выступили на историческом балу в финале всероссийского фестиваля

Кадеты подольской команды «Патриот» стали участниками впечатляющего исторического бала в рамках всероссийского фестиваля «Виват, кадет!». Мероприятие состоялось в уникальном историческом месте — Путевом дворце Екатерины II в Великом Новгороде, где собрались лучшие кадеты со всей России.

Путь к финальному балу был долгим и сложным. Из 600 первоначальных участников кадетского марафона только 96 лучших воспитанников из 24 команд получили право выступить в финале. Команда «Патриот» из подольской гимназии №7 доказала свое право находиться среди элиты российского кадетского движения, успешно преодолев все конкурсные испытания. Ребята демонстрировали свои навыки в создании фотокомиксов, проявили себя в военно-патриотической игре «Путь героя» и показали прекрасные результаты в других дисциплинах.

Особое внимание кадеты уделили подготовке к историческому балу. В течение нескольких месяцев они изучали тонкости бального этикета XIX века, осваивали сложные танцевальные программы. В их выступлении были представлены восемь исторических танцев: изящный полонез, романтический испанский вальс, сложный фигурный вальс, энергичная гусарская полька, изысканный Па-де-труа, динамичный Галопад-контрданс, элегантный вальс герцога Кентского, торжественный марш «Карусель» и традиционная французская кадриль.

Команда обладает впечатляющим послужным списком. Командир взвода Иван Боярчиков в прошлом году стал призером престижного областного конкурса «Кадет года», а вся команда из восьми человек завоевала победу в муниципальном хореографическом конкурсе «Жар-птица». Ребята регулярно участвуют в патриотических мероприятиях по всему Подмосковью, демонстрируя не только строевую подготовку, но и творческие способности.

Хореографическую подготовку коллектива осуществляет руководитель Татьяна Молчанова, которая отмечает многогранную пользу танцевальных занятий для кадетов.

Участие в таком масштабном мероприятии, как всероссийский фестиваль «Виват, кадет!», стало для подольских школьников не только возможностью продемонстрировать свои умения, но и важным этапом в формировании личности.

