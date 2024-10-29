Кадровые перестановки произошли в руководстве администрации подмосковного Чехова

По его данным, замглавы муниципалитета Ирина Бадалян покинула свой пост. Теперь она будет занимать должность советника мэра. Заместителем главы теперь будет Ольга Щукина, которая пока курирует вопросы, связанные с управлением и развитием отраслей социальной сферы.

«К исполнению новых обязанностей муниципальные служащие приступят в ноябре», — добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что начальник подмосковного ГУ МЧС Полетыкин покинул свой пост.