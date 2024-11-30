Кадры ночных ударов ВКС России по позициям боевиков у сирийского Идлиба выложили в Сеть

Ракетно-бомбовые удары российских ВКС, что накануне, в пятницу, 29 ноября, пришлись по артиллерийским позициям, складам и пунктам временной дислокации в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб, публикуют в Сети российские паблики.

В ходе российской ракетной атаки ликвидированы не менее 200 человек боевиков террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

Как заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Олег Игнатюк, операция ВКС России по отражению агрессии исламских экстремистов в Сирии продолжается.

«Центром по примирению враждующих сторон фиксируется продолжение обострения обстановки в Сирийской Арабской Республике вследствие перехода террористической группировки „Джабхат ан-Нусра“ (запрещена в РФ) и других радикальных оппозиционных вооруженных формирований в совместное наступление на позиции сирийских правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб», — цитирует Игнасюка «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что сирийская армия успешно отразила атаки боевиков в провинциях Идлиб и Алеппо. В ходе столкновений уничтожены сотни нападавших, включая иностранных наемников.