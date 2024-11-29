Сирийская армия успешно отразила атаки боевиков в провинциях Идлиб и Алеппо. В ходе столкновений уничтожены сотни нападавших, включая иностранных наемников. Вооруженные силы усилили позиции и нанесли удары по штабам группировок. Об этом пишет РИА Новости.

В Сирии продолжаются ожесточенные боевые действия в провинциях Идлиб и Алеппо. Террористические группировки, включая запрещенную в России «Хайят Тахрир аш-Шам»*, начали наступление на несколько участков фронта. Боевики атаковали деревни, населенные пункты и военные позиции, нарушив ранее достигнутые соглашения о деэскалации.

Командование сирийской армии сообщает, что их силы уничтожили сотни боевиков, в том числе значительное число иностранных наемников. Уничтожено десятки единиц техники, включая бронированные автомобили, а также 17 беспилотников, которые использовались для разведки и атак.

Для сдерживания наступления сирийские войска перебросили подкрепления и укрепили позиции на линии боевого соприкосновения. Авиация также сыграла ключевую роль: самолеты сирийских ВВС нанесли удары по штабам боевиков в городах Идлиб и ат-Дана. Газета «Аль-Ватан» сообщила, что боевые самолеты продолжили атаки, целясь в ключевые командные пункты террористов.

Эскалация началась в середине недели, когда боевики на широком фронте начали наступление, надеясь прорвать оборону. Сирийская армия, однако, сумела не только удержать свои позиции, но и нанести ощутимый урон противнику.

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* - запрещенная в России террористическая организация