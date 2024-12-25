Кадры с моментом взрыва в ТЦ Владикавказа обнародовали в Сети

Момент мощного взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе попал на видео. Соответствующие кадры появились в распоряжении Инфо24.

В среду, 25 декабря, в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел мощный взрыв, который был зафиксирован камерами видеонаблюдения. По предварительной информации, инцидент вызван падением обломков сбитого беспилотника.

На опубликованных кадрах видно, что взрыв произошел внезапно и за стенами ТЦ. Судя по изображению, в тот момент на зафиксированном камерой участке не было людей. После попадания БПЛА в здание, возникло густое облако пыли, но съемка не прекратилась. В конце из-за серой пелены едва различимы нанесенные помещению повреждения.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подтвердил, что беспилотник нейтрализовали средствами противовоздушной обороны в 08:28 по московскому времени. Сразу после происшествия на место прибыли взрывотехники, которые начали искать фрагменты сбитого дрона.

Один человек погиб в результате взрыва, а восемь были госпитализированы с различными травмами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что информацию о происшествии передали Владимиру Путину.

Ранее сообщалось, что взрыв в ТЦ «Алания Молл» произошел из-за утечки газа в кафе на фудкорте.