Кадыров опроверг слухи о причастности Чечни к покушению на чиновника в Узбекистане

Рамзан Кадыров опроверг слухи о причастности Чечни к обстрелу внедорожника, в котором находился экс-чиновник Узбекистана. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Речь идет о покушении под Ташкентом, которое произошло 26 октября, передает РИА Новости.

Тогда неизвестные обстреляли автомобиль, внутри которого якобы был находился Комил Алламжонов, сотрудник администрации президента Узбекистана. К счастью, обошлось без жертв. Возбуждено уголовное дело о покушении.

Кадыров заявил, что не имеет отношения к преступлению. Сообщения некоторых прозападных и оппозиционных СМИ, якобы нашедших в случившемся «чеченский след», он назвал провокацией.

Лидер Чеченской Республики заявил, что совместно с братьями в Узбекистане выяснит, кто сделал этот провокационный вброс.

Ранее Кадыров заявил, что атака Киева по Чечне привела к гибели украинских пленных.