В зону проведения специальной военной операции отправилась новая группа добровольцев из Чеченской Республики. Об этом стало известно из сообщения Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики, которое было опубликовано в его официальном Телеграм-канале.

Он уточнил, что отправка произошла после того, как добровольцы прошли тщательную подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Глава Чеченской Республики также отметил, что добровольцы были готовы к выполнению задач в экстремальных условиях.

«Очередная группа добровольцев отправилась в зону проведения СВО из международного аэропорта ГрозныйПеред этим бойцы прошли тщательную подготовку на базе Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина, где лучшие инструкторы обучили их всем необходимым навыкам для эффективного выполнения боевых задач», — написал Кадыров.

Глава Чеченской Республики отметил, что региональный общественный фонд, названный в честь Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, обеспечил бойцов всем необходимым снаряжением и оборудованием для эффективного выполнения задач.

Ранее депутат Госдумы Шеремет обратился к президенту США с предложением прекратить любую помощь Киеву со стороны Америки. По его мнению, в таком случае конфликт завершится всего за неделю, поскольку режим Зеленского попросту рухнет.