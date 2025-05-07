Кадыров подвел итоги встречи с президентом России

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, как прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным. Подробности глава республики сообщил в своем телеграм-канале.

Как заявил Кадыров, достигнутые в течение последних 25 лет успехи стали возможны исключительно благодаря полноценной поддержке президента России Владимира Путина. По словам руководителя республики, российский лидер всегда находился рядом и был по-отечески вовлечен в происходящие события.

«Владимир Владимирович скромен, но я знаю: все эти годы он практически в ручном режиме направлял наши действия. С любым вопросом я мог обратиться к нему и всегда получал поддержку. Как и сегодня», — написал Кадыров.

Он также рассказал, что вне протокола был поднят ряд важных тем и по каждой из них удалось достичь полного понимания и получить поддержку.

Ранее глава Чеченской Республики рассказал о том, во время диалога с Путиным он попросил президента дать ему возможность уйти в отставку.