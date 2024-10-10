Кадыров пообещал отправить нарушителей ПДД в зону СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания с руководителями силовых структур по региону заявил, что в республике сложилась не самая лучшая ситуация в плане правопорядка.

Так, имеют место случаи противоправных и преступных действий, которые чаще всего совершает молодежь, нарушения правил дорожного движения, употребление запрещенных веществ, аморальные поступки.

Всех нарушителей законов Чечни Кадыров пообещал направить в зону специальной военной операции, чтобы искупать свои нарушения и преступления. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество», — написал Кадыров.

Сейчас в Чечне формируется новое подразделение численностью 2,5 тысячи человек, и подкрепление не будет лишним, добавил он.

Ранее Кадыров объявил о том, что в зону СВО отправлены еще два электропикапа Cybertruck.