Кадыров предложил направить в Палестину миротворцев

Глава Республики Чечни Рамзан Кадыров в своем официальном канале выступил с заявлением об израильско-палестинском конфликте.

Политик уточняет, что весь мир должен принять справедливое решение по поводу сложившейся ситуации в Палестине. Также он предложил создать коалицию лидерам мусульманских стран, а страны Запада призвать прекратить уничтожать население.

Отдельно глава Чечни отметил, что войну необходимо остановить, и подразделения будут готовы выступить в качестве миротворцев при необходимости.