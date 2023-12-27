Кадыров предложил звездам с «голой» вечеринки искупить свою вину на СВО

Рамзан Кадыров описал вечернику Насти Ивлеевой как «сатанинскую», однако предположил, что даже после такого позора можно реабилитировать свою репутацию. Вот только слова это не то, что может помочь.

Кадыров считает, что всем российским селебрити следует доказывать свое раскаяние делом. Особенно это касается гражданской позиции на фоне актуальных событий. Чеченский лидер напомнил, что страна еще ведет СВО, и как раз провинившиеся звезды могли бы помочь операции и ее героям.

«Предлагаю каждому участнику разделить тяжесть тренировок и службы в Российском университете спецназа в Гудермесе, где проходят ускоренные курсы подготовки наши доблестные добровольцы со всех уголков России. Нет ничего зазорного в том, чтобы помочь в организации их тренировок, в быту, в столовой, в постирочной, в медпункте.», — написал в соцсети Кадыров.

По мнению Кадырова, такие работы отрезвили бы артистов, ведущих, блогеров и других участников развратной вечеринки. Многие бы поняли, «чем руководствуются настоящие патриоты родины».

Напомним, что участников скандального мероприятия Ивлеевой стали вырезать из ближайших новогодних программ. Телеканалы стали бойкотировать даже короля поп-эстрады Филиппа Киркорова.