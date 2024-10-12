Кадыров пригрозил наказать виновных в трагедии на АЗС в Грозном

Виновные в произошедшей днем в субботу, 12 октября, трагедии на автозаправке в Грозном, которая унесла жизни четырех человек, среди которых дети 5 и 6 лет, понесут суровое наказание, написал в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что наказание будет в соответствие с действующим российским законодательством. Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших, добавив, что держит ситуацию на личном контроле.

«На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — написал он.

Ранее сообщалось, что в Грозном возле колледжа на АЗС прогремел мощный взрыв. По данным МЧС, в результате инцидента погибли четыре человека, среди которых двое детей. В настоящее время пожар потушен, спасатели занимаются разбором завалов.