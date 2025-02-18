Кадыров призвал не ждать скорого окончания СВО

В ходе встречи с представителями силовых структур и правоохранительных органов Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, подчеркнул, что нельзя терять бдительность и надеяться на скорое завершение специальной военной операции. Он призвал усилить подготовку бойцов и улучшить их навыки. Фрагмент своей речи политик выложил в телеграм-канале.

Как мы уже сообщали, в понедельник, 17 февраля, по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в Саудовскую Аравию прибыли Юрий Ушаков, помощник президента, и Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде состоится встреча с представителями США, в ходе которой будут обсуждаться вопросы восстановления российско-американских отношений и урегулирования конфликта на Украине.

«Нельзя расслабляться и ждать, что начнутся переговоры и война закончится. Наоборот, необходимо дополнительно усилить обучение бойцов по всем направлениям, чтобы их навыки были еще лучше. Надо использовать новые технологии, которых нет ни у кого, сколько бы это ни стоило… Я уверен, что победа будет за нами», — сказал Кадыров.

В то же время Кадыров отметил, что, обладая необходимыми знаниями и современным оснащением, бойцы успешно освобождают территории и уверенно удерживают инициативу.

«Нам удалось значительно повысить боеспособность военнослужащих и подготовить их к современным условиям ведения боевых действий», — добавил глава Чечни.

Ранее сообщалось, что российские военные начали сносить «зубы дракона» на границе с Днепропетровской областью.