Солдаты Вооруженных сил Российской Федерации ликвидируют украинские укрепления «зубы дракона», которые были установлены между Донецкой Народной Республикой и Днепропетровской областью. Об этом передает «Военная хроника» со ссылкой на видеоматериалы.

На видео можно заметить, как российские военнослужащие демонтируют пирамидальные конструкции, которые были установлены украинскими военными с целью создать препятствия для передвижения техники.

Жители Днепропетровской области, расположенной на Украине, сообщают о том, что звуки взрывов стали слышны на значительном расстоянии от их региона. По информации, опубликованной в «Военной хронике», можно предположить, что продвижение российских войск в сторону Покровска в Донецкой Народной Республике происходит в соответствии с запланированным российским армейским командованием сценарием.

Ранее глава ДНР Пушилин заявил, что российские подразделения уже входят в пределы Днепропетровской области. Разведгруппы регулярно проникают в этот регион по мере необходимости. По его утверждению, ситуация на фронте для украинских войск становится все более сложной на двух участках: в районе Покровска и возле Часова Яра.