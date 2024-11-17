Кадыров сообщил о скором освобождении двух населенных пунктов в Курской области

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выложил в своем Telegram-канале доклад командира одного из добровольческих батальонов полка «Ахмат-Чечня» с позывным «Гепард».

Как приводится в документе, в самое ближайшее время российскими бойцами будут освобождены два населенных пункта в Курской области.

Какие именно населенные пункты зачистят от боевиков ВСУ, не уточняется. Сообщается лишь, что российские подразделения сконцентрированы в настоящее время в районах хутора Зеленый шлях и села Новоивановка. Там сейчас продолжаются ожесточенные боевые действия по выдавливанию врага с российской территории.

Как ранее сообщили в Министерстве обороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ понесли потери в виде более 33 тыс. военнослужащих. Также был уничтожен значительный объем военной техники, включая 213 танков и 136 боевых машин пехоты.