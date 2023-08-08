Кадыров заявил о смене тактики ВС России в ходе спецоперации

Российские армейские подразделения в зоне СВО поменяли тактику ведения боевых действий. На это в своем аккаунте в соцсетях указал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

В начале проведения военной спецоперации на Украине перед ВС РФ стояла необходимость в применении на поле боя тяжелой военной технике. Теперь же ситуация полностью противоположная, подчеркнул Кадыров.

«Это обусловлено сменой тактики и условий ведения боя. Благодаря оперативно принимаемым мерам нам удаётся быстро отвечать на запросы наших подразделений», — написал Кадыров.

Комментируя нынешнюю обстановку на передовой глава Чечни отметил, что в настоящий момент она стабильная.

Ранее Кадыров проинформировал, сколько чеченских бойцов задействовано на передовой в зоне СВО.