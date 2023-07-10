Кадыров заявил о спешной переброске «Ахмата» во главе с Алаудиновым под Артемовск

Российские бойцы спецназа «Ахмат» под командованием Апти Алаудинова были экстренно переброшены на Бахмутское направление для усиления позиций ВС РФ.

Как проинформировал в соцсетях глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, эта мера вынужденная и вызвана осложнившейся там обстановкой в связи с контрнаступлением ВСУ.

«Спецназ «Ахмат» под командованием Апти Алаудинова переброшен командованием спецоперации на сложное Бахмутское направление», — написал Кадыров.

Глава республики в подтверждение своих слов опубликовал кадры, на котором командующий указанным отрядом спецназа Апти Алаудинов возвращается из Клещеевки, находящейся южнее Артемовска.

Ранее стало известно, что Дмитрий Медведев призвал ударить по атомным станциям на Украине за возможную атаку на Смоленскую АЭС.