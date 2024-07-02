Кафе в Братске не вернуло деньги за банкет, где отравились десятки людей

Массовое отравление в братском кафе «Мехико» могло случиться из-за салата. По словам собеседницы «Газеты.ру» , участницы жуткого банкеты, заведение общепита так и не вернуло деньги.

По словам женщины, отмечавшей юбилей в братском кафе, в отравлении мог быть виноват «Цезарь». Классический и понятный многим салат выглядел свежим. Порции были большие и притягательные, гости ели его с удовольствием.

«Так как порция салата была большая и было очень жарко, большинство моих друзей поели только салат. Утром 29.06 беременная дочь позвонила мне, сказала, что им с зятем плохо. В 14 часов их первых госпитализировали в стационар. Затем в течении двух дней еще 16 человек. Была нарушена технология приготовления (я так думаю), соус наверняка был с сырым яйцом. Никто даже не думал возвращать [деньги]», — сказала она.

Напомним, об отравлении людей в Братске стало известно 1 июля. Об этом сообщало управление Россельхознадзора по Иркутской области. По данным ведомства, пострадавшими стали не менее 20 человек, питавшихся в одном баре. В ситуацию вмешался СК, который установил, что среди отравившихся — пятеро несовершеннолетних. Было возбуждено уголовное дело.

На 2 июля стало известно, что пострадавших больше: количество выросло до 32 человек. Предварительно, у всех гостей сальмонелла.

Напомним, что лишь недавно в России стал затихать скандал со случаями отравления салатом, зараженным ботулизмом. Количество пострадавших по разным городам РФ составило свыше 150 человек. Один умер в больнице.

Ранее иммунолог Крючков перечислил заболевания, которые может вызывать готовая еда из магазинов.