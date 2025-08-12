Кайли Дженнер заподозрили в расставании с Шаламе из-за поведения актера

Поведение актера Тимоти Шаламе спровоцировало слухи о его разрыве с американской теледивой Кайли Дженнер, сообщил портал Marie Claire.

Звезда отпраздновала свое 28-летие в компании близких, включая Хейли и Джастина Бибера. Отсутствие ее бойфренда на вечеринке стало поводом для спекуляций о расставании знаменитостей.

Стоит отметить, что Шаламе в настоящее время занят на съемках сиквела «Дюны» в Будапеште, Венгрия. По мнению журналистов, именно это обстоятельство могло помешать ему присутствовать на дне рождения Дженнер.

Ранее сообщалось, что актер Шаламе из-за трагедии появился на SAG Awards не с Кайли Дженнер, а с мамой.