Как будет работать закон о круглогодичном призыве: в Госдуме дали важные пояснения

Депутат Госдумы Андрей Красов в беседе с Life.ru разъяснил цели законопроекта о круглогодичной работе призывных комиссий, подчеркнув, что инициатива не связана с проведением специальной военной операции.

Основная задача нововведения, по словам парламентария, систематизировать и оптимизировать работу военкоматов, сделав процесс призыва более удобным как для граждан, так и для призывных комиссий.

«Этот законопроект направлен, в первую очередь, на упорядочивание работы призывных комиссий. Таким образом мы повышаем ее эффективность. Я думаю, что и гражданам, подлежащим призыву на военную службу, тоже будет удобно», — заявил Красов.

Напомним, законопроект, внесенный 22 июля, предусматривает проведение медицинского освидетельствования и психологического тестирования призывников в течение всего года. Однако традиционные сроки отправки в армию останутся неизменными: весенний (с 1 апреля по 15 июля) и осенний (с 1 октября по 31 декабря) призывы.

Ранее юристы пояснили, как будет проходить круглогодичный призыв в армию в России после нового закона.