«Как будто мой батя придумывал»: в Германии ввели штрафы за шум от транспорта

Постановление в том числе подразумевает административное наказание за хлопки дверями автомобилей и гаражей, а также за шум при погрузке и разгрузке вещей. В проект также включен штраф за использование сигнала транспортного средства в жилых районах. Он составит до 80 евро и будет распространяться на местных жителей.

«Как будто систему штрафов мой батя придумывал»; «На очереди штраф за плохой борщ и не поглаженные шнурки»; «Ха-ха. Не в газели — прокомментировали законопроект создатели», — посмеялись россияне в Сети.

Ранее сообщалось, что в России начнут штрафовать за оказание госуслуг через зарубежные мессенджеры.