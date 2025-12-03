«Как для иностранцев»: русские семьи, вернувшиеся на родину, столкнулись с несправедливостью в школах

Русские семьи, вернувшиеся на постоянное место жительства в Россию из-за рубежа, заявили о несправедливых условиях приема их детей в общеобразовательные школы. Об этом стало известно «Радио России».

Отмечается, что детей таких переселенцев сравнивают с иностранными гражданами, не владеющими русским языком, что создает сложности при зачислении в учебное заведение.

По словам члена Совета по правам человека при президенте РФ Кирилла Кабанова, эта ситуация создает огромную проблему для интеграции соотечественников.

По его мнению, отказ в упрощенной процедуре для семей, стремящихся вернуться на историческую родину, при одновременном приеме других иностранцев, которые не собираются адаптироваться, представляет собой угрозу. Кабанов намерен поднять этот вопрос перед российскими властями для системного решения.

