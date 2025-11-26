Россияне-релоканты массово возвращаются из США

В социальных сетях набирает популярность новый тренд — российские релоканты, покинувшие страну после начала специальной военной операции (СВО), массово возвращаются на родину из США и других стран.

Вирусные видео, в которых релоканты радостно сообщают подписчикам о своем решении сказать Америке «прощай» или уже готовятся к отъезду, активно распространяются в интернете.

Сами возвращенцы признаются, что среди основных причин их решения — недоступная платная медицина, необоснованно высокие расходы на проживание и непреодолимая тоска по родным, которая часто перерастает в профессиональное выгорание и глубокую депрессию.

Наиболее активно возвращаются семьи с маленькими детьми, которые появились на свет уже в Штатах и автоматически получили американское гражданство.

Многие отмечают, что ожидания от жизни за океаном не совпали с реальностью. Высокие налоги, стоимость аренды жилья и медицинского обслуживания делают пребывание в США экономически невыгодным для значительной части среднего класса.

Ностальгия по родной культуре, языку и привычному укладу жизни становится решающим фактором, перевешивающим первоначальные мотивы эмиграции.

