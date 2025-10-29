«Как из кинофильма»: брак по расчету в Китае превратился в настоящую любовь

В Китае произошла необычная история любви, начавшаяся с брака по расчету, пишет South China Morning Post (SСMP).

В 2013 году Ван Сяо диагностировали уремию, и ей срочно требовалась пересадка почки. Поскольку ни у кого из родственников не подходила группа крови, врачи посоветовали найти пациента с онкологическим заболеванием, который мог бы стать донором.

Ван Сяо разместила объявление в социальных сетях, на которое откликнулся Юй Цзяньпин, страдающий миеломой. Молодые люди заключили соглашение: Ван вышла замуж за Юя, который обещал передать ей свою почку после смерти, а она обязалась заботиться о нем и его престарелом отце.

Со временем деловые отношения между молодыми людьми переросли в настоящие чувства — пара поняла, что им хорошо вместе, они почувствовали любовь.

Ван Сяо организовала бизнес по продаже цветов, чтобы собрать средства на операцию по пересадке костного мозга для Юя. Ей удалось заработать необходимую сумму, и мужчину успешно прооперировали.

Удивительным образом здоровье самой Ван Сяо тоже улучшилось — необходимость в диализе сократилась, что позволило отказаться от трансплантации почки.

В 2015 году пара провела настоящую свадебную церемонию. Их история легла в основу фильма «Вива ла Вида», собравшего в прокате 276 млн юаней. Сегодня супруги продолжают жить вместе и содержат цветочный магазин в Сиане.

Ранее сообщалось, что женщина попыталась отомстить мужу за скучный брак и потеряла семью.