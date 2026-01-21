«Как я их ненавижу»: врач Мясников признался, что хочет «вильнуть» под колеса курьерам

Телеведущий и главный врач московской клиники Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» сделал резкое заявление в адрес одной профессиональной группы. Медийный доктор прямо заявил: «Как я их ненавижу», передает Лента.ру.

«Как я их (курьеров. — Прим. ред.) ненавижу, в принципе, как любой водитель. Они выскакивают из-за угла. <...> Огромным усилием воли я сдерживаю себя, чтобы не вильнуть рулем», — заявил Мясников.

По его словам, подобное чувство разделяет «какой любой водитель». Причиной негативной реакции он назвал поведение таких водителей на дороге. Также Мясников выразил общее недоверие к сервисам доставки готовой еды, отметив, что приготовленная дома пища часто является более полезным выбором.

