Как «Клюшка» и «Ханзель»: в Коломне создадут первый словарь местных слов и выражений

Коломна запускает проект по сохранению своего уникального языкового кода. Как передает REGIONS , в рамках инициативы Фонда друзей Коломны, направленной на развитие городского бренда, появилась идея создать словарь местных урбанонимов — слов и названий, которые понятны только коренным жителям и отражают многослойную историю города.

Такие понятия, как «Юрка Кольцов», «Шанхай», «Клюшка» или «Голубой район», служат не просто ориентирами, а настоящими маркерами, по которым можно определить и возраст собеседника, и глубину его связи с городом.

Как поясняют авторы проекта, некоторые названия уходят корнями в события XX века и постепенно исчезают из обихода. К примеру, «Ханзель» — фамилия бывшего заведующего крупным магазином, где когда-то продавались уникальные товары со всей России, — сегодня вспомнят лишь старожилы. Другие урбанонимы остаются живыми и актуальными. Девятиэтажный дом № 338 на улице Октябрьской революции до сих пор гордо носит название «Клюшка», которое он получил за характерную форму, напоминающую хоккейную клюшку при взгляде сверху.

Сейчас команда находится на этапе активного сбора материалов. Для этого подготовлен открытый опрос, в котором каждый желающий может поделиться семейными историями, воспоминаниями о городских ритуалах, привычках и любимых местах. Именно это формирует неповторимый коломенский уклад.

Собранные материалы могут в дальнейшем лечь в основу не только печатного или электронного издания, но и стать частью экскурсионных маршрутов, образовательных программ или элементов городского дизайна, делая скрытые культурные коды Коломны видимыми и доступными как для жителей, так и для гостей города.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе поставили билборд с правильным названием города.