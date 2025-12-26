Красная «И» против невежества: один билборд в Балашихе решил вечный спор

В подмосковной Балашихе появился нестандартный рекламный билборд, который выполняет просветительскую функцию: он наглядно учит гостей города правильно произносить его название.

На щите слово «Балашиха» написано с выделенными красным цветом тремя буквами «И», что должно помочь запомнить верное ударение на второй слог. Инициатором установки выступила местная телестудия, а новость об этом быстро разлетелась благодаря телеграм-каналу «В Балашихе|Все новости».

Подписчики канала поддержали идею, отметив ее долгосрочную актуальность. Проблема действительно массовая: многие, особенно впервые приезжающие в город, ошибочно ставят ударение на первый или последний слог.

«Дискуссия „как правильно“ получила официальный визуальный ответ. Такую штуку надо обязательно поставить на въезде в город», — пишут пользователи сети.

Актуальность этой инициативы недавно подтвердило масштабное исследование «Яндекса», проведенное ко Дню словаря. Специалисты проанализировали, в произношении каких слов и названий пользователи чаще всего обращаются за помощью к голосовому помощнику «Алисе».

Результат оказался показательным: среди всех географических названий России именно «Балашиха» вызвала наибольшие затруднения в постановке ударения, уступив в общем рейтинге сложности только названию страны Катар.

